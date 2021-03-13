Aydın'da 5 bin personelle Korona virüs denetimi
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Aydın'da 5 bin personelle Korona virüs denetimi

13.03.2021 23:04 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:11
Aydın'da 5 bin personelle Korona virüs denetimi

Aydın'da Korona virüs salgını dolayısıyla gerçekleştirilen dinamik denetimlerde 5 bin 116 personel görev aldı.

Aydın'da Korona virüs salgını dolayısıyla gerçekleştirilen dinamik denetimlerde 5 bin 116 personel görev aldı. Bir hafta süren denetimlerde 102 bin 914 TL idari para cezası uygulandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 29 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Bir yandan yapılan denetimler ve uygulanan kısıtlamalar bir yandan da aşılama çalışmaları ile virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Mart ayı başında açıklanan kontrollü normalleşme programına göre orta riskli iller kapsamında yer alan Aydın'da dinamik denetim yapıldı. 6-12 Mart tarihleri arasında 484 yöneticinin başkanlık ettiği denetimlerde 5 bin 116 personelden oluşan bin 573 ekip görev aldı.

Denetimlerde, 2 bin 758 yeme-içme yeri ile umuma açık işletme, 88 pazar yeri, 308 konaklama tesisi, otel, bin 201 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı, ticari taksi, gar, otopark, durak, bin 377 berber ve kuaför, 552 internet kafe, nikah, ganyan bayii, 584 halı saha, spor salonu, bin 716 AVM, market, bakkal ve büfe denetlendi. Denetimler kapsamında 100 iş yerine uyarı cezası, 42 iş yerine idari para cezası uygulanarak, 5 araç da faaliyetten men edildi. Denetimlerde toplamda 102 bin 914 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Aydın'da 5 bin personelle Korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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