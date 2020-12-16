Aydın'da 5,5 kilogram esrar ele geçirildi
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Aydın'da 5,5 kilogram esrar ele geçirildi

16.12.2020 22:01 | Son Güncelleme: 16.12.2020 22:04
Aydın'da 5,5 kilogram esrar ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bidonlara gizlenmiş 5,5 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bidonlara gizlenmiş 5,5 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Aydoğdu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler yaptıkları aramada, çok sayıda bidonun içerisine gizlenmiş 5,5 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla B.T. (41) gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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