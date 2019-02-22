Aydın'da 497 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Yemin Etti

Aydın'da eğitimlerini tamamlayan 497 çarşı ve mahalle bekçisi yemin edip sertifikalarını aldı.

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Sertifika ve Yemin Töreni düzenlendi.

Burada konuşma yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, son 15 yılda devletin güvenlik alanında gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümle birlikte emniyet birimlerinin beşeri kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla önemli çalışmalar yapıldığını belirterek bunun son halkasının da emniyet teşkilatı bünyesinde çarşı ve mahalle bekçiliği kurumunun yeniden ihya edilmesi olduğunu söyledi.

Göreve başlayacak bekçilere seslenen Köşger, "Milletimizin göz bebeği emniyetimizin bir parçası olarak bugün yapacağınız yemine ömrünüzün sonuna kadar sadık kalacağınıza yürekten inanıyorum . En başta aziz milletimize hizmet etmeyi kendinize düstur edinmelisiniz. Her daim dürüst olmalı, doğruluktan ayrılmamalısınız. Mesleğinizin özünde vatan sevgisi, insan sevgisi, merhamet, adalet ve kötülükle mücadele olduğunu asla unutmamalısınız." dedi.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Şinasi Dur da 71 ilden 497 bekçi adayının eğitim aldığını belirterek, "Eğitim merkezimizde kazandırdığımız bilgi ve becerilerle onurlu bir teşkilatın mensupları olarak halkımıza etkin ve profesyonel hizmet veren donanımlı, bilgili çarşı ve mahalle bekçileri olarak ülkemizin dört bir yanında hizmet vereceklerdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bekçi adayları yemin etti, bu esnada bazı aileler duygulandı.

Törene, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Orhan Yurdakul da katıldı.

Kaynak: AA