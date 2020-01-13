Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı

13.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:02

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelçamlı açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki 49 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA