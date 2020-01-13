Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

13.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:02
Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan ekipleri bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki 49 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA
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