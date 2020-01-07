Aydın'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuşadası açıklarında, lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.
Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 48 Afganistan uyrukluyu kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.