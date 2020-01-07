Aydın'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.

07.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:10
Aydın'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında, lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarını alan ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 48 Afganistan uyrukluyu kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: AA
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