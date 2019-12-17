Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.

17.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:30
Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.

ekipleri, ihbar üzerine Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Aralarında çocukların da bulunduğu 35 Orta Afrika, 6 Suriye ve 5 Kongo uyruklu 46 düzensiz göçmen kıyıya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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