Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Aralarında çocukların da bulunduğu 35 Orta Afrika, 6 Suriye ve 5 Kongo uyruklu 46 düzensiz göçmen kıyıya çıkartıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.