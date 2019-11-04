Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Tekağaç Burnu açıklarında lastik botu durdurdu.
Ekipler, bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 35'i Suriye, 7'si Filistin ve 4'ü Yemen uyruklu 46 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.