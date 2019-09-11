Aydın'da 45 düzensiz göçmen yakalandı

11.09.2019 22:12

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 45 düzensiz göçmen güvenli bölgeye alındı.

Kıyıya çıkartılan 44'ü Suriye, 1'i Filistin uyruklu 45 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA