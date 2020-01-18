: Aydın'da 422 köpeğin değerlendirileceği ırk yarışması başladı

18.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:54

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonunun düzenlediği Uluslararası Irk Standartları (CACIB) Yarışması, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başladı.

Kapalı pazar yerindeki yarışmada, farklı illerden gelen köpek sahipleri, hayvanlarını hakem heyetine gösterdi.

Gazetecilere açıklama yapan Federasyon Başkanı Ümit Özkanal, takvimlerinde yer alan yarışma için Kuşadası'nda bulunduklarını, bugün ve yarın sürecek yarışlarda 32 ırktan 422 köpeğin değerlendirileceğini bildirdi.

Yarışmaya farklı ülkelerden de katılım olduğuna işaret eden Özkanal, yabancı ırkların yanında Kangal ve akbaş gibi yerli olanlara yönelik de değerlendirme yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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