Aydın'da 42 sığınmacı yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 42 sığınmacı yakalandı.
03.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:09
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 42 sığınmacı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 33'ü Afganistan, 8'i İran ve 1'i Irak uyruklu 42'i sığınmacıyı yakaladı.
Sahil güvenlik botuna alınan yabancı uyruklular, kıyıya çıkartıldı.
Kaynak: AA