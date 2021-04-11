Aydın'da 42 evin su saatlerini çalan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da 42 evin su saatlerini çalan şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel
Aydın'da 42 evin su saatlerini çalan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanda çeşitli malzemeleri çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanda çeşitli malzemeleri çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Yeşil Mahalle Kanalyolu bölgesindeki 7 katlı bir binanın asansör motoru, 42 dairenin su saati, elektrik kabloları ve kapı kilitleri çalındı.

İnşaat yetkililerinin durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalar neticesinde çalınan malzemelerin Yeni Sanayi Sitesi'nde bir hurdacıya satıldığını tespit etti.

Ekipler, yaptığı operasyonla çalıntı malzemeleri hurdacıya sattığı iddiasıyla M.A.Ş'yi gözaltına aldı.

M.A.Ş'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Nur Sürer Bülent Ersoy Burcu Biricik Perihan Savaş
Spor Muslera Gökhan Töre Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydın'da 42 evin su saatlerini çalan şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 22:18:45. #1.16#
title