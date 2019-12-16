Aydın'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Aydın'da 42 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Aydın'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

16.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:24
Aydın'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.

Kıyıya getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler