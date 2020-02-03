Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

03.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:16
Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim açıklarında devriye faaliyeti yürüten ekipleri, farklı saatlerde, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 lastik botu durdurdu.

Botlardaki 24'ü Suriye, 10'u Filistin ve 7'si Afganistan uyruklu 41 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya çıkarıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler