Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, farklı saatlerde, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 lastik botu durdurdu.
Botlardaki 24'ü Suriye, 10'u Filistin ve 7'si Afganistan uyruklu 41 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya çıkarıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.