Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki 25'i çocuk, 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.

Kıyıya çıkarılan 40 Afganistan ve bir İran uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA