Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:50
Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

ekipleri, Kuşadası açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Aralarında çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen, yakalanarak kıyıya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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