Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Büyük Menderes Nehri açıklarında hareket halindeki lastik botu durdurdu.
Botta, aralarında çocukların da bulunduğu 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.