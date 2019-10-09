Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

09.10.2019 18:42
Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Büyük Menderes Nehri açıklarında hareket halindeki lastik botu durdurdu.

Botta, aralarında çocukların da bulunduğu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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