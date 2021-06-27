Aydın'da 4 TKİP üyesi yakalandı
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Aydın'da 4 TKİP üyesi yakalandı

Aydın'da 4 TKİP üyesi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda Türkiye Komünist İşçi Partisi'nin (TKİP) üst düzey yöneticilerinin olduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital veriye de el konuldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda Türkiye Komünist İşçi Partisi'nin (TKİP) üst düzey yöneticilerinin olduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital veriye de el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü TKİP üyesi olduğu belirlenen bazı üst düzey örgüt yöneticilerinin de aralarında olduğu kişilerin bir villada olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon ile villaya baskın düzenlendi. Aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan Ü.D., A.T., B.K. ve İ.B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca operasyon sırasında ele geçirilen çok sayıdaki dijital materyalin incelenmesi sonucunda soruşturmanın daha da genişleyebileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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