Aydın'da 4 gündür kayıp olan kişi aranıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın'da 4 gündür kayıp olan kişi aranıyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Aydın'da 4 gündür kayıp olan kişi aranıyor
21.09.2020 20:07 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:10

Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde çalıştığı öğrenilen Ömer Kuru (48), bir süre önce izinli olarak Dağkaraağaç Mahallesi'ndeki ailesinin yanına geldi.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen ve 4 gün önce evden ayrılan Kuru, uzun süre eve dönmeyince ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine arama başlatan ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Erol Mütercimler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Deniz Akkaya Meryem Uzerli
Spor Arda Turan Tamer Tuna Sergen Yalçın Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Çocuk Bursa Başakşehir
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da 4 gündür kayıp olan kişi aranıyor - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 20:11:36. #1.14#
title