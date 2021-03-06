Aydın'da 4 günde 71 milyon ceza kesildi
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Aydın'da 4 günde 71 milyon ceza kesildi

06.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:35
Aydın'da 4 günde 71 milyon ceza kesildi

KORONAVİRÜS risk haritasında 'orta risk' grubunda yer alan Aydın'da, 2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme dönemindeki denetimlerde, 4 günde kurallara uymayan iş yeri sahipleri ve vatandaşlara toplam 70 milyon 959 bin lira idari para cezası kesildi.

KORONAVİRÜS risk haritasında 'orta risk' grubunda yer alan Aydın'da, 2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme dönemindeki denetimlerde, 4 günde kurallara uymayan iş yeri sahipleri ve vatandaşlara toplam 70 milyon 959 bin lira idari para cezası kesildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un da ilk gün yapılan denetimlerde yer almasının ardından 4 gün boyunca 18 ilçede denetimler aralıksız devam etti. Koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla 'orta risk' grubunda sarı renkte yer alan Aydın'ın maviye dönmesi için sıkı tedbirler sürdürülüyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, 'kontrollü normalleşme' kapsamında denetimler yapıldı. Bin 121 ekip ve 3 bin 339 personelin görev aldığı denetimlerde umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafeterya, restoran gibi yeme içme mekanları, toplu ulaşım araçları denetlendi. Ekipler, tedbirlere uymayanlara toplam 70 milyon 959 bin lira ceza uyguladı.


Aydın'da 4 günde 71 milyon ceza kesildi
Aydın'da 4 günde 71 milyon ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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