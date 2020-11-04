Aydın'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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Aydın'da 4.0 büyüklüğünde deprem

04.11.2020 06:27 | Son Güncelleme: 04.11.2020 06:31
Aydın'da 4.0 büyüklüğünde deprem

AYDIN Kuşadası açıklarında meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı.

AYDIN Kuşadası açıklarında meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı.

Afet ve Ecil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.24'te merkez üssü Aydın'ın Kuşadası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hissedildiği bölgelerde tedirginlik yarattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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