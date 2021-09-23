Aydın'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yunan unsurları tarafından cansalı içerisinde ölüme terk edilen 39 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri