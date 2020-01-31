Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 38 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

31.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:18
Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 38 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Kuşadası açıklarında devriye faaliyeti yürüten ekipleri, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu.

Lastik bottaki 35 Suriye ve 3 Filistin uyruklu 38 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkartıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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