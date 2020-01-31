Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 38 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 38 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Kuşadası açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu.
Lastik bottaki 35 Suriye ve 3 Filistin uyruklu 38 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkartıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.