Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, bottaki aralarında çocuklarında bulunduğu 22 Somali ve 16 Suriye uyruklu 38 kişiyi yakaladı.
Kıyıya getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.