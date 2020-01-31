Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı

Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

31.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:46
Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı

ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

ekipleri, Didim açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, bottaki aralarında çocuklarında bulunduğu 22 Somali ve 16 Suriye uyruklu 38 kişiyi yakaladı.

Kıyıya getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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