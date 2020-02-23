Aydın'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 36 düzensiz göçmen yakalandı.

23.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:06
Aydın'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 36 düzensiz göçmen yakalandı.

ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Bottaki aralarında çocukların da bulunduğu Somali uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin arından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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