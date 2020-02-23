Aydın'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Bottaki aralarında çocukların da bulunduğu Somali uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin arından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.