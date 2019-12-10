Aydın'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Aydın'da 36 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Aydın'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

10.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:36
Aydın'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botu durdurdu.

Ekipler, bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 34 Somali ve 2 Afganistan uyrukluyu karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler