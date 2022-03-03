Aydın'da 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Aydın'da 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından son 48 saat içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatılarak şüphelileri yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından son 48 saat içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 35 faili meçhul hırsızlık ve dolandırıcılık olayı aydınlatılarak şüphelileri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son 48 saat içerisinde yaptıkları çalışmalarda 4'ü otodan, 11'i işyerinden hırsızlık, 5 motosiklet, 3 bisiklet, bir hayvan hırsızlığı ve 11'i de dolandırıcılık olayı ile birlikte toplam 35 faili meçhul olayı aydınlattı. Olayların şüphelileri tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title