Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmek isteyen 35 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmek isteyen 35 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre Didim açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından içinde 35 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot durduruldu.

Göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA