Aydın'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

26.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:34
Aydın'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollardan 'a geçmek isteyen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

ekipleri, ihbar üzerine Davutlar Mahallesi açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Bottaki 29'u Suriye, 5'i Kongo uyruklu 34 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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