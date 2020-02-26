Aydın'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Davutlar Mahallesi açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Bottaki 29'u Suriye, 5'i Kongo uyruklu 34 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA