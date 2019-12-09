Aydın'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 33 düzensiz göçmen yakalandı.

09.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:36
Aydın'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden ekipleri, bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki 33 düzensiz göçmen, kıyıya getirildi.

Çoğunluğu Suriyeli olan göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA
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