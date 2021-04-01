Aydın'da 33 bin incir çeliği toprakla buluştu

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üreticilere sertifikalı fidan temin etme çalışmaları kapsamında 33 bin incir çeliği, toprağa dikildi.

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üreticilere sertifikalı fidan temin etme çalışmaları kapsamında 33 bin incir çeliği, toprağa dikildi.

Erbeyli Mahallesindeki dikimde gazetecilere açıklama yapan enstitüsü müdürü Sabahattin Abay, incir ağacından alınan dallara "çelik" adı verildiğini belirterek, "Enstitü müdürlüğümüz bünyesindeki arazilerimizde 284 dişi, 70 erkek incir genotipi bulunmaktadır. Her sene genotip kaynaklarından aldığımız çeliklerin dikimini yaparak sertifikalı fidan teminini sağlamaktayız." dedi.

Dikilen çeliklerin yeşil renge bürünecek olmasıyla doğanın uykudan uyanacağını aktaran Abay, oluşacak fidanları üreticilere vereceklerini ifade etti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Songül Özsakarya Çilingir de kentte 16 bin çiftçinin incirden geçimini sağladığını dile getirdi.

Etkinliğe İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, daire müdürleri ve üreticiler de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol