Aydın'da 33 bin incir çeliği toprakla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da 33 bin incir çeliği toprakla buluştu

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da 33 bin incir çeliği toprakla buluştu

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üreticilere sertifikalı fidan temin etme çalışmaları kapsamında 33 bin incir çeliği, toprağa dikildi.

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üreticilere sertifikalı fidan temin etme çalışmaları kapsamında 33 bin incir çeliği, toprağa dikildi.

Erbeyli Mahallesindeki dikimde gazetecilere açıklama yapan enstitüsü müdürü Sabahattin Abay, incir ağacından alınan dallara "çelik" adı verildiğini belirterek, "Enstitü müdürlüğümüz bünyesindeki arazilerimizde 284 dişi, 70 erkek incir genotipi bulunmaktadır. Her sene genotip kaynaklarından aldığımız çeliklerin dikimini yaparak sertifikalı fidan teminini sağlamaktayız." dedi.

Dikilen çeliklerin yeşil renge bürünecek olmasıyla doğanın uykudan uyanacağını aktaran Abay, oluşacak fidanları üreticilere vereceklerini ifade etti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Songül Özsakarya Çilingir de kentte 16 bin çiftçinin incirden geçimini sağladığını dile getirdi.

Etkinliğe İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, daire müdürleri ve üreticiler de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut İsmail Kartal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da 33 bin incir çeliği toprakla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:29:53. #1.15#
title