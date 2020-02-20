Aydın'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

20.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:58
Aydın'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Botta aralarında çocukların da bulunduğu 28'i Filistin, 4'ü Suriye uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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