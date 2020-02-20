Aydın'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Botta aralarında çocukların da bulunduğu 28'i Filistin, 4'ü Suriye uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.