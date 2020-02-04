Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

04.02.2020 00:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 01:02
Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim açıklarında devriye faaliyeti yürüten ekiplerince, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot durduruldu.

Lastik bottaki 16 Filistin, 15 Suriye uyruklu 31 kişi Sahil Güvenlik botuna alınıp kıyıya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler