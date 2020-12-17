Aydın'da 300 gram esrar ele geçirildi
17.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:06
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 300 gram esrar ele geçirildi.
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 300 gram esrar ele geçirildi.
Kurtuluş Mahallesi'nde Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese operasyon yapıldı.
Operasyonda Y.A gözaltına alındı. Adresteki aramada 300 gram esrar bulundu.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun