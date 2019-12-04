Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

04.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:08
Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarındaki lastik botu durdurdu.

Botta yakalanan 24'ü Somali, 5'i Filistin, 1'i Irak uyruklu 30 düzensiz göçmen kıyıya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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