Aydın'da 30 Ağustos Resepsiyonu gerçekleştirildi
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Aydın'da 30 Ağustos Resepsiyonu gerçekleştirildi

Aydın'da 30 Ağustos Resepsiyonu gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da, Vali Hüseyin Aksoy ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu gerçekleştirildi.

Aydın'da, Vali Hüseyin Aksoy ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da coşkuyla kutlandı. Aydın Valiliği koordinesinde düzenlenen kutlama törenlerinin ardından Vali Hüseyin Aksoy'un ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu gerçekleştirildi. DSİ Misafirhanesinde düzenlenen resepsiyonda Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, davetlileri kapıda karşıladı. Vali Aksoy ve eşi resepsiyon boyunca davetliler ile birlikte yakından ilgilenirken, 30 Ağustos Zaferi'nin anısına pasta kesildi. Harmandalı gösterisi ile devam eden resepsiyonda Vali Aksoy, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Resepsiyona katılan davetlilere teşekkür eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir rol oluşturan 30 Ağustos'un 99. yıl dönümündeyiz. Ülkemizin birçok tarafı düşmanlar tarafından işgal edildiği bir dönemde, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşlarıyla birlikte Samsun'a çıkarak ulusal kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. Samsun'dan Amasya'ya geçerek Amasya Genelgesi ile Erzurum ve Sivas Kongreleriyle milli mücadelede önemli aşamalar kaydetmiştir. 1920'de TBMM'nin açılmasıyla milli mücadelede yeni bir aşamaya geçilmiştir. 30 Ağustos da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda en önemli halkalardan birisidir. Bu önemli ve anlamlı gecede başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk Bayrağı altında özgürce yaşamamıza vesile olan bütün şehitlerimizi rahmete, gazilerimizi şükranla anıyorum. Bugüne kadar ülkenin gelişmesi ve kalkınması için katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu özel gecede sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" dedi.

Aydın Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile kurum ve daire müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - AYDIN

Aydın'da 30 Ağustos Resepsiyonu gerçekleştirildi
Aydın'da 30 Ağustos Resepsiyonu gerçekleştirildi
Aydın'da 30 Ağustos Resepsiyonu gerçekleştirildi
Aydın'da 30 Ağustos Resepsiyonu gerçekleştirildi
Aydın'da 30 Ağustos Resepsiyonu gerçekleştirildi
Aydın'da 30 Ağustos Resepsiyonu gerçekleştirildi
Aydın'da 30 Ağustos Resepsiyonu gerçekleştirildi
Aydın'da 30 Ağustos Resepsiyonu gerçekleştirildi
Aydın'da 30 Ağustos Resepsiyonu gerçekleştirildi
Aydın'da 30 Ağustos Resepsiyonu gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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