Aydın'da 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık çalıntı motosikletle kaçarken yakalandı
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Aydın'da 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık çalıntı motosikletle kaçarken yakalandı

Aydın'da 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık çalıntı motosikletle kaçarken yakalandı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde halkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık, polis ekiplerinin kovalamacasında çalıntı motosikletle yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde halkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık, polis ekiplerinin kovalamacasında çalıntı motosikletle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerin oluşturduğu kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak motosikletle kaçan şüpheli, Novada Kavşağında yakalandı.

Şüpheli V.K'nın sorgulamasında, hakkında 3 yıllık kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. V.K'nın kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Üzerinden ruhsatsız silah ve metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilen V.K, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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