Aydın'da, 3 ilçe elektriksiz kalacak
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Aydın'da, 3 ilçe elektriksiz kalacak

Aydın'da, 3 ilçe elektriksiz kalacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Programlı elektrik kesintileri kapsamında Aydın'ın 3 ilçesi yarın 5 saat elektriksiz kalacak.

Programlı elektrik kesintileri kapsamında Aydın'ın 3 ilçesi yarın 5 saat elektriksiz kalacak.

ADM tarafından ilçe genelinde elektrik bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 15 Haziran Salı günü Aydın'ın 3 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Söke, Germencik ve Karpuzlu ilçelerinde yaşanacak olan kesintiler 5 saat sürecek. Periyodik bakımların yapılması dolayısıyla yapılacak kesintilerde, vatandaşların kesintiden olumsuz etkilenmemesi için elektrikli cihazların devre dışı bırakılması konusunda uyarı yapıldı.

15 Haziran Salı günü 09.00 - 14.00 saatleri arasında yaşanacak olan kesinti, Söke ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nin bir kısmını kapsayacak. Germencik ilçesinde 10.00 - 15.00 saatleri arasında yaşanacak olan kesinti ise Alangüllü, Dağkarağaç, Bozköy, Çamköy, Dampınar, Habibler, Dağyeni, Selahattin Mahalleleri ile Ortaklar Mahallesi İmren Sokak ve civarını kapsayacak. Karpuzlu ilçesinde 10.00 - 15.00 saatleri arasında yaşanacak olan kesinti ise Koğuk, Işıklar, Hatipkışla, Çamköy Yayla, Köşek Yayla Mahallerini kapsayacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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