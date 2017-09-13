Aydın'da 3 Fetö Sanığının Cezası Belli Oldu

Aydın'da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan üç sanıktan ikisi hapis cezasına çarptırılırken diğeri ise serbest bırakıldı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan üç sanık son kez hakim karşısına çıktı. Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşen davada tutuklu sanıklar öğrenci Abdullah Mücahit Ç. ve babası Mehmet Emin Ç. ile eski polis memuru Saim Ş. Hakkında verilen karar açıklandı.



Mahkeme heyeti tarafından terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Abdullah Mücahit Ç'nin cezası 6 yıl 3 aya indirildi. Sanık eski polis memuru Saim Ş., terör örgütüne üye olmaktan 4 yıl 2 ay cezası alırken; Anayasayı ihlal suçundan ise beraat etti.



Sanık Abdullah Mücahit Ç'nin meslekten ihraç edilen öğretmen babası Mehmet Emin Ç. ise beraat etti. - AYDIN