Aydın'da 3 Bin 267 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Aydın'ın Efeler ilçesindeki dağlık alanda 3 bin 267 kök Hint keneviri ele geçirildi, ekim yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesindeki dağlık alanda 3 bin 267 kök Hint keneviri ele geçirildi, ekim yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Kayacık Mahallesi'nde dağlık alanda Hint keneviri ekildiğini tespit etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 267 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Özel sulama sistemi ile sulandığı tespit edilen kenevirler, imha edilmek üzere traktör yardımıyla söküldü.
Kenevirleri ektiği iddiasıyla gözaltına alınan M.E. (63), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.