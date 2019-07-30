Aydın'da 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde, bir kamyon ve iki otomobilin karışması sonucu meydana gelen zincirleme kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Söke Milas karayolu Didim Akbük kavşağında meydana geldi. Söke yönünden Didim istikametine gitmekte olan Mustafa Yıldız idaresindeki 65 NE 723 plakalı hafriyat kamyonu, iddiaya göre kavşağa hatalı giriş yaptı. Bu sırada karşı yönden gelmekte olan Nazmi Öncü idaresindeki 09 S 9707 plakalı otomobil ile Nihat Yılmaz idaresindeki 09 YA 779 plakalı otomobil kamyona çarptı. Yaşanan kaza sonrası kavşak savaş alanına dönerken, bir süre trafik akışı durdu. Çevredeki sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 09 S 9707 plakalı otomobilde bulunan Nazmi Öncü ile eşi Fahime Öncü, 09 YA 779 plakalı otomobilde ise Nihat Yılmaz yaralandı. Otomobildeki yaralılar sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: DHA