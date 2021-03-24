Aydın'da 282 bin korona aşısı yapıldı
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Aydın'da 282 bin korona aşısı yapıldı

24.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:39
Aydın'da 282 bin korona aşısı yapıldı

Aydın genelinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 282 bin 060 aşı yapıldı.

Aydın genelinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 282 bin 060 aşı yapıldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde çalışmalar sıkı bir şekilde devam ederken, korona virüs aşı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Aşı çalışmalarında birinci doz uygulanmasının yanı sıra ikinci doz aşılamalarına da devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan anlık verilere göre Aydın'da bugüne kadar toplam 282 bin 060 korona virüs aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığın resmi internet sitesinde, 24 Mart Çarşamba günü verilerine göre ülke genelinde toplam 13 milyon 978 bin 521 aşı yapıldı. Türkiye aşı tablosuna bakıldığında ise Aydın'da 163 bin 066 birinci doz, 118 bin 994 ikinci doz olmak üzere toplam 282 bin 060 aşı uygulaması yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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