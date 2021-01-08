Aydın'da 27 litre sahte içki ele geçirildi
08.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:42
Aydın'ın Germencik ilçesinde 27 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde 27 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Park Mahallesinde A.S'nin evine düzenlediği operasyonda 27 litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık