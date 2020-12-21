Aydın'da 250 gram kubar esrar ele geçirildi
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Aydın'da 250 gram kubar esrar ele geçirildi

21.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:07
Aydın'da 250 gram kubar esrar ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalımlalar neticesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen A.T. isimli şahsa ait eve operasyon düzenlendi. Şahsın evin ve aracında yapılan aramada 250 gram kubar esrar ele geçirildi. A.T. hakkında yasal işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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