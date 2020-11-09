Aydın'da 25 kaçak göçmen kurtarıldı
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Aydın'da 25 kaçak göçmen kurtarıldı

09.11.2020 21:55 | Son Güncelleme: 09.11.2020 21:59
Aydın'da 25 kaçak göçmen kurtarıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 03.00 sıralarında Didim ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemleri yapıldıktan sonra Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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