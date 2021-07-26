Aydın'da '24 Temmuz Basın Bayramı' kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da '24 Temmuz Basın Bayramı' kutlandı

Aydın'da '24 Temmuz Basın Bayramı' kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener ve kentte görev yapan gazeteciler Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaretlerinin ardından valilik önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakarak '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener ve kentte görev yapan gazeteciler Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaretlerinin ardından valilik önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakarak '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Aydın'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret eden AGC Başkanı Semra Şener ve beraberindeki gazeteciler Vali Aksoy'a mesleki talep ve önerilerini iletti. Gazetecilerden gelen talepleri dikkatle dinleyen Vali Aksoy, "Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma misyonuyla demokrasinin temel unsurlarındandır. Şüphesiz, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanması, iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkündür. Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması açısından hayati önemdedir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzde en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir. Yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da ciddi ilerlemeler kaydeden basınımızın, geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olmuştur" diye konuşarak gazetecilerin Basın Bayramı'nı tebrik etti ve taleplerinin takipçisi olacağını kaydetti.

Basın Bayramı etkinlikleri Vali Aksoy'a ziyaretin ardından valilik önündeki meydanda devam etti. Atatürk büstüne çelenk bırakan gazeteciler adına konuşma yapan AGC Başkanı Semra Şener, Anadolu basınının ekonomik sorunlar nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlandığını söyledi. Gazeteciliğin, doğru, dürüst ve tarafsız kalemlerce, özgürce yapıldığında dünyanın en önemli mesleği olduğunu ifade eden AGC Başkanı Şener, "Gazetecilik; doğru, dürüst ve tarafsız kalemlerce, özgürce yapıldığında, dünyanın en önemli mesleğiyken, tam tersi durumda; toplumları yaşadıkları olumsuzluklardan bir haber duruma getirir. O yüzdendir ki basın özgürlüğü, gazetecilerin, toplum menfaati dışında hiçbir menfaat gözetmediği ülkelerde yaşanabilecek bir olgudur. Basın özgürlüğü; gazetecilerin, diledikleri her şeyi diledikleri gibi yazabilmeleri değil, toplumun haber alma özgürlüğüdür ve iletişim bilimindeki tarifi budur; Toplumların habere ulaşma, haber alma hakkı. ve bu haklarını da, özgür ve tarafsız gazetecilerin, çabaları sayesinde kullanabilirler. Değerli meslektaşlarım, dünyanın bu en önemli mesleğinin, yıllardır çözülemeyen, tartışılan sorunları elbette var. Mesleğimiz, gelişen teknolojiyle birlikte, yeni kuşak medyaya ayak uydurmaya çalışırken, bu sorunlara her yıl yenilerinin eklenmesi, son derece üzücü ve yıpratıcıdır" diye konuştu. - AYDIN

Aydın'da '24 Temmuz Basın Bayramı' kutlandı
Aydın'da '24 Temmuz Basın Bayramı' kutlandı
Aydın'da '24 Temmuz Basın Bayramı' kutlandı
Aydın'da '24 Temmuz Basın Bayramı' kutlandı
Aydın'da '24 Temmuz Basın Bayramı' kutlandı
Aydın'da '24 Temmuz Basın Bayramı' kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuşadası'nda büyük rezalet! Patlayan lağım denize girenlerin üzerine aktı
Kuşadası'nda büyük rezalet! Patlayan lağım denize girenlerin üzerine aktı
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Baraj gölüne giren 3 kardeşten sadece biri sudan çıkarılabilmişti, hastanede hayatını kaybetti
Baraj gölüne giren 3 kardeşten sadece biri sudan çıkarılabilmişti, hastanede hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken İrem Derici Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Balotelli Aytaç Kara Burak Elmas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da '24 Temmuz Basın Bayramı' kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 12:29:37. #1.16#

title