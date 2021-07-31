Aydın'da 24 saat yangın nöbeti
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Aydın'da 24 saat yangın nöbeti

Aydın'da 24 saat yangın nöbeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü olası bir yangın olayına karşı 24 saat nöbet tutuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü olası bir yangın olayına karşı 24 saat nöbet tutuyor.

Türkiye genelinde çıkan orman yangınları nedeniyle ekipler teyakkuza geçti. Ülke genelinden yangınların devam ettiği yerlere çeşitli yardım malzemeleri yağarken, belediyelerden de itfaiye araçları ve çok sayıda personel bölgeye yönlendiriliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri merkez ilçe Efeler başta olmak üzere Nazilli, Çine ve Söke'de 24 saat doğa nöbeti tutuyor. Ellerinde dürbün gece ve gündüz pür dikkat çevreyi gözetleyen ekipler, olumsuz bir duruma karşı nöbetlerini sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü yetkilileri de ormanın bekçiyle değil, sevgiyle korunacağını hatırlatarak vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı. - AYDIN

Aydın'da 24 saat yangın nöbeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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