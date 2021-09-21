Aydın'da 24 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Aydın'da 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da yunan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'da yunan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Aydın'da 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

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