Aydın'da 23 suçtan aranan kişi tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 23 suçtan aranan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 23 suçtan aranan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan S.K'nin (28) Savuca Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Ekipler, S.K'yi operasyonla yakaladı.

Hakkında, uyuşturucu ticareti yapmak, hırsızlık ve yağma gibi 23 suçtan aranması bulunan S.K, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA