Aydın'da 23 işletmeye 309 bin TL cezai işlem uygulandı
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Aydın'da 23 işletmeye 309 bin TL cezai işlem uygulandı

Aydın'da Ağustos ayı içerisinde gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde 2 bin 654 işletmeye denetim gerçekleştirilirken, mevzuata aykırı hareket eden 23 işletmeye 309 bin 258 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın'da 23 işletmeye 309 bin TL cezai işlem uygulandı
15.09.2020 10:22 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:26

Aydın'da Ağustos ayı içerisinde gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde 2 bin 654 işletmeye denetim gerçekleştirilirken, mevzuata aykırı hareket eden 23 işletmeye 309 bin 258 TL cezai işlem uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde toplam, 1992 adet gıda üretim yeri, 13 bin 553 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Ağustos ayında gıda üretim yerlerine 302 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 2 bin 352 adet olmak üzere toplam; 2 bin 654 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vesaireye istinaden il genelinde toplam 34 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 20 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 301 bin 998 TL, 3 işletmeye 51 Nolu İl Umumi Hıfzısıhha Meclis Kararlarına aykırı faaliyette bulunmaktan, 1593 sayılı Kanun gereği 7 bin 260 TL, toplamda 23 işletmeye 309 bin 258 TL yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Ağustos ayı içerisinde 119 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 888 bin 240,89 kilogram kuru incir, 23 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 152 bin 358,22 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 142 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 040 bin 599,11 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Ağustos ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 45 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 27 adet, üretim yeri ile ilgili 1 olmak üzere toplam 73 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 60 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS' ne (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi) kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 158 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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