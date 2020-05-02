Aydın'da 227 bin kişi Vefa'dan destek aldı
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Aydın'da 227 bin kişi Vefa'dan destek aldı

Aydın'da 227 bin kişi Vefa'dan destek aldı
02.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:34

Aydın'da Vefa Sosyal destek Grubu, 21 Mart 2020 ile 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında 227 bin 629 vatandaşın ihtiyacını karşıladı.

Aydın'da Vefa Sosyal destek Grubu, 21 Mart 2020 ile 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında 227 bin 629 vatandaşın ihtiyacını karşıladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan ve 20 yaş ve altı vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, temel ihtiyaçlarının karşılanması için il ve ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grupları kuruldu. Öncelikle risk grubundaki vatandaşların, 112, 155 ve 156 ve 444 6981 çağrı merkezlerine yaptıkları bütün başvurular, 17 ilçedeki Vefa İletişim Merkezlerine yönlendirilerek uygun görülen ihtiyaçları karşılanıyor.

Aydın genelinde, uygulamanın başladığı 21 Mart Pazar gününden, 01 Mayıs Cuma gününe kadar "Vefa" çalışmaları kapsamında Aydın genelinde toplamda 257 bin 641 vatandaşın çağrısına cevap verilirken, 227 bin 629 vatandaşın uygun görülen temel ihtiyaçları yanında, banka, sağlık ve diğer kurum hizmetleri karşılandı.

Market ve Pazar alışverişi birinci sırada yer aldı

Aydınlı vatandaşların 11 bin 472'si 112 Acil Çağrı, 62 bin 891'i 155 polis, 16 bin 521'i Jandarma, 166 bin 757'si Vefa Destek çağrı merkezini arayarak istekte bulundu. 108 bin 827'si Market Pazar Alışverişi, 15 bin 030'u Gıda Paketi, 37 bin 444'ü Banka-PTT, 18 bin 322'si Hastane-Eczane-Sağlık, 11 bin 193'ü Nakdi Sosyal Yardım, 17 bin 677'i Yol İzin İşlemleri, 13 bin 375 Dağıtılan Yemek, 5 bin 861'i Diğer olmak üzere vatandaşların istekleri Vefa Sosyal Destek Hattı tarafından yerine getirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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